"A Monaco notte perfetta per Higuain, messi a tacere i critici"

Non è ma stata troppo tenera con Gonzalo Higuain ma questa volta anche la stampa argentina si deve inchinare al Pipita dopo la doppietta al Monaco. La Nacion parla di un "debito saldato a livello internazionale" riferendosi allo score di Higuain nelle partite di Champions a eliminazione diretta prima della serata di Montecarlo (la rete mancava da ben quattro anni e il centravanti non aveva mai segnato in trasferta). Inoltre con quello di ieri Higuain ha superato il suo migliore score di gol in Champions salendo a quota 5 (con il Napoli nel 2013/14 erano stati 4).



Il Diario Popular va oltre: "Nella notte perfetta Higuain ha messo a tacere quanti dubitavano della sua capacità di brillare negli appuntamenti decisivi". "Il maleficio è stato spezzato" dunque come scrive Infobae e la nazionale Albiceleste può sorridere per la sempre maggiore intesa con Dybala.Nel frattempo a sorridere sono la Juventus e Allegri...