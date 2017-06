Primera Division Argentina Tevez si è sposato con Vanessa: tre giorni di festa per l'Apache

Carlos Tevez si è sposato con Vanessa Mansilla, la sua compagna da quasi vent'anni, nella sede del Registro di Stato Civile di San Isidro, nella periferia nord di Buenos Aires. I due sposi, ambedue 32enni, erano accompagnati dai tre figli che hanno avuto insieme - Florencia, di 9 anni, Katie, di 6 e Lito di 2 - e sono stati molto festeggiati da una folla che li aspettava all'uscita, insieme a un folto numero di cronisti sportivi. "Questa e' una vera conferma del nostro amore e sono veramente contento. E' una sensazione unica e siamo molto commossi", ha detto Tevez alla stampa, dribblando le domande sulla possibilità di un suo trasferimento dal Boca Juniors in Cina. "Ora voglio solo godermi questo momento e stare con la mia famiglia", ha risposto ai più insistenti. Per l'occasione, l'Apache ha organizzato tre giorni di festa, che finiranno a Natale, con un superparty nella località uruguayana di Carmelo e un servizio di battelli per trasportare gli invitati dall'altra parte del Rio de la Plata. Il presidente del Boca, Daniel Angelici, era già presente alla cerimonia di San Isidro, così come il difensore Fernado Tobio - amico da anni dell'Apach e- ma per la festa sono attese decine di celebrità, compreso il presidente argentino, Mauricio Macri, e il calciatore argentino più famoso di tutti i tempi, Diego Armando Maradona.