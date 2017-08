Primera Division Argentina Tevez, guerra Boca-Shanghai: "Andremo in tribunale"

Lo scorso dicembre Carlos Tevez lasciò il Boca Juniors per accettare la faraonica offerta dello Shanghai Shenhua, il quale ha garantito all’Apache un ingaggio da 40 milioni di euro all’anno. Il club cinese doveva versare invece nella casse del club argentino 11 milioni di euro, ma gli Xeneizes non hanno ricevuto l'ultima rata da 3 milioni. Una mancanza che ha fatto imbestialire Daniel Angelici, presidente del Boca, che si dichiara pronto ad andare in Tribunale: “Abbiamo scritto diverse volte allo Shanghai senza ricevere risposte, pertanto stiamo preparando ricorso al TAS”.