Primera Division Argentina Tevez dimentica il Boca Juniors: "Shanghai la mia nuova casa"

Dopo il bagno di folla all'aeroporto di Shanghai, presentazione ufficiale in Cina e primo allenamento per Carlos Tevez, che nella conferenza di presentazione dimentica il Boca e afferma: "Shanghai è la mia nuova casa". "La Super League cinese sta crescendo - ha aggiunto l'Apache - e per me è una grande sfida".