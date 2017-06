Primera Division Argentina Sudamericano Under 20, trionfa l'Uruguay di Bentancur

L'Uruguay di Ardaiz, di Schiappacasse e del talento in orbita Juventus Rodrigo Bentancur vince il Sudamericano Under 20 grazie al decisivo 2-1 contro l' Ecuador padrone di casa all'ultima giornata del girone finale. A decidere la gara una doppietta messa a segno prima della mezz'ora da Joaquin Ardaiz, 18enne attaccante del Danubio accostato anche alla Fiorentina e nato a Salto, come Cavani e Suarez. L'Uruguay chiude con 12 punti, 5 in più rispetto alla Tri (che vincendo avrebbe operato il sorpasso in vetta) e riporta la Coppa a Montevideo 36 anni l'ultima volta (il capocannoniere fu Enzo Francescoli con 5 reti).