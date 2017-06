Primera Division Argentina Sacachispas, supereroi in campo: impresa con l'Arsenal

Sono scesi in campo tutti con la maschera da supereroe, uno di loro con il mantello di Batman. E alla fine hanno vinto. In Argentina parlano tutti dell'impresa del Sacachispas, squadra di quarta serie (la Primera C) che ai trentaduesimi della coppa nazionale ha battuto ai rigori l'Arsenal Sarandì, club di Primera Division.