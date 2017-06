Primera Division Argentina River-Boca: tutti i volti del Superclàsico

Tutti i bar di Buenos Aires sono in fermento: è la settimana del Superclàsico, del derby argentino per antonomasia tra River Plate e Boca Juniors, grande esclusiva di Premium Sport. Domenica 11 dicembre si giocherà l'ultimo episodio della leggendaria saga di scontri, che ha coinvolto generazioni di tifosi e di protagonisti. Dai più illustri, Diego Armando Maradona e Alfredo Di Stefano, fino agli eroi più recenti: da Riquelme a Francescoli, da Ortega a Tevez, passando per Cambiasso, Aimar e Palermo. Sono tanti i volti di una partita che il The Observer ha definito una delle cose sportive da guardare prima di morire, nel 2004. Il filo conduttore è la rivalità, acerrima ed eterna. Ecco tutti i protagonisti del Superclàsico, che ha fatto il suo esordio il 24 agosto del 1913, quando si giocò la prima ufficiale. Una pagina di storia del calcio, che riviviamo mostrando gli eroi che hanno lasciato il segno con le maglie di River e Boca.