Primera Division Argentina Quanti campioni nella storia del Clasico di Avellaneda

Questa sera in Argentina si giocherà il 222esimo Clasico di Avellaneda tra Racing e Independiente e Premium Sport HD trasmetterà il match in differita a partire dalle ore 1:00 (nella notte tra domenica e lunedì). Una sfida davvero emozionante e tra le più sentite di tutto il Sudamerica, che nel corso degli anni ha visto affrontarsi grandi giocatori, decisivi poi anche in Europa. Ayala, Camoranesi, Vietto da un parte, Aguero, Biglia, Cambiasso dall'altra, senza dimenticare il derby in famiglia tra Diego e Gabriel Milito, protagonisti nel marzo 2003 di un litigio in campo che costrinse mamma Mirta a lasciare la tribuna per l'imbarazzo. Questo è Racing-Independiente: un incontro sempre vibrante, reso ancora più bello dalle coreografie dei tifosi. Questa toccherà agli hinchas dell'Academia colorare di bianco e azzurro il Cilindro. Non perdetevi lo spettacolo del Clasico!