Messi, matrimonio a Rosario con Antonella

Una bella giornata di sole in mezzo al freddo inverno argentino ha accompagnato il matrimonio a Rosario tra Lionel Messi e Antonella Roccuzzo: i due si sono sposati in una sala di un hotel della città dove entrambi sono nati e cresciuti. Dopo un breve rito civile celebrato davanti ai figli Thiago (4 anni) e Mateo (1), Leo e Antonella hanno regalato un lungo bacio ai fotografi. Alla cerimonia una parata di calciatori ed ex calciatori tra i quali Fabregas, Pujol, Xavi, Suarez, Lavezzi, Aguero, Mascherano e Banega ma anche Piqué con la fotografatissima Shakira. Assenti illustri Maradona e Guardiola. Dopo la cerimonia e il saluto è scattata la festa alla quale sono stati invitati 260 persone, molti dei quali amici e familiari della coppia. Lì sono arrivati anche Neymar, giunto insieme a Dani Alves.