Il Boca Juniors batte il Siviglia nel ricordo di Puerta

Tanta emozione allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán, dove Siviglia e Boca Juniors si sono sfidate in amichevole per l'ottavo "Memorial Antonio Puerta", il centrocampista sivigliano morto dopo un arresto cardiaco in campo nella sfida contor il Getafe del 2007. La partita è finita 4-3 per gli argentini, grande protagonista Carlitos Tevez: per l'Apache doppietta, pregevole il gol dell'1-3 con il pallonetto che beffa il portiere italiano Sirigu.