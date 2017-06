Primera Division Argentina Boca Juniors, i tifosi implorano Tevez: "Non te ne andare!"

Quella contro il Colon potrebbe essere stata l'ultima partita di Tevez con la maglia del Boca Juniors. L'Apache sembra infatti molto vicino allo Shangai Shenua. I tifosi gialloblu hanno chiesto a gran voce all'Apache di ripensarci e di restare in Argentina. Al momento della sostituzione un supporter ha invaso il campo inchinandosi per provare a convincere il bomber ex Juve...