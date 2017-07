Primera Division Argentina Baggio: "Il mio e quello di Borja casi simili, il mio erede è..."

Il Divin Codino ha rilasciato un'intervista alle pagine del Corriere della Sera, impossibile non ricordare il rigore sbagliato a Pasadena nel 1994: "Non ho ancora trovato un senso di quell’errore - ha confessato - Anche se il tempo passa, l’amarezza è sempre la stessa. Non è diminuita. Non passerà mai, penso. Mi piacerebbe tornare indietro".

Poi lo sguardo si sposta sul presente e sull'addio di Borja Valero a Firenze: "Io nei confronti di Firenze avevo e avrò sempre un grande senso di gratitudine, per i due anni di stop dopo il mio primo infortunio al ginocchio. Non avevo mai giocato e la gente mi stava vicino, mi dimostrava il suo affetto, mi stimolava a non mollare, mi diceva che mi avrebbero aspettato. Sono cose che io non dimentico. Credo che a Borja Valero, ad esempio, sia successo qualcosa di simile".

"Chi è il mio erede? Guardo molto calcio sudamericano e, da tifoso del Boca Juniors, mi piace un sacco Centurion. Però deve migliorare fuori dal campo”.