Primera Division Argentina Argentina, tifoso morto dopo essere stato lanciato dalla tribuna

Gravissimo episodio di violenza durante Belgrano-Talleres di Primera Division. Emanuel Balbo, 22enne tifoso della squadra di casa, è caduto dalla tribuna dello stadio dagli ultras del Belgrano: il ragazzo ha fatto un volo di diversi metri, i medici hanno già dichiarato la morte cerebrale. Secondo il padre, il ragazzo aveva riconosciuto l'assassino di suo fratello (ucciso nel 2012). L'uomo, per evitare guai, ha urlato che Balbo era un tifoso del Talleres: da qui il tremendo gesto degli altri ultras che prima hanno picchiato il ragazzo per poi gettarlo nel vuoto anche se c'è chi pensa che sia stato lo stesso Balbo a gettarsi per cercare di sfuggire alla violenza dei tifosi.