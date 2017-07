Primera Division Argentina Argentina pazza di Dybala, un murales per la Joya: "Grazie"

L'Argentina è pazza di Paulo Dybala, come i tifosi della Juventus. Alcuni mesi fa l'attaccante sudamericano era diventato il soggetto di uno spettacolare murales fuori dallo stadio dell'Instituto e negli ultimi giorni in Sud America è spuntato un altro omaggio al campione bianconero. Una sorpresa molto gradita per la Joya, che ha voluto ringraziare attraverso i social: "Grazie al Club Atletico e Biblioteca Newell's Old Boys di Laguna Larga per questo bellissimo regalo".