PyeongChang 2018, Italia d'argento nella staffetta short track

Settima medaglia per l'Italia ai Giochi di PyeongChang. Arriva l'argento al fotofinish dalla staffetta femminile dello short track 3000 metri con Fontana, Valcepina, Peretti e Maffei. Penalizzate Cina e Canada, medaglia d'oro alla Corea del Sud e bronzo all'Olanda, che aveva vinto la finale B. Con questa medaglia la portabandiera azzurra, al settimo podio olimpico della carriera, entra nella leggenda di questo sport.

Nella finale a quattro c'è stata bagarre con cadute multiple, poi per il verdetto è stato necessario rivedere le immagini dell'arrivo: Cina e Canada, rispettivamente seconda e quarta, sono state squalificate e il titolo olimpico è andato alla Corea, che ha chiuso la staffetta in 4:07.361 davanti alle azzurre d'argento in 4:15.901. Completa il podio l'Olanda, ripescata.

FONTANA: "VOLEVAMO LA MEDAGLIA, IN STAFFETTA È PIÙ BELLA"

"Siamo entrate in staffetta a tuono. Volevamo la medaglia e così è stato". Arianna Fontana esulta subito dopo aver conquistato la medaglia d'argento nella staffetta short track 3000 metri. "Abbiamo tagliato il traguardo col bronzo, poi a sorpresa è venuto l'argento. Quello che è successo non l'abbiamo capito nemmeno noi. Ma questa della staffetta è una delle più belle perché dietro c'è il lavoro di tanti, anche di quelli che stanno a casa".