Olimpiadi invernali 2018 a Pyeongchang: i risultati LIVE del 24 febbraio

09:00 SCI DI FONDO, ALLA FINLANDIA LA 50 KM

Primo oro per la Finlandia a Pyeongchang, è di Iivo Niskanen che ha vinto la 50 km maschile di sci di fondo. Il resto del podio occupati da atleti russi senza bandiera con Bolshunov e Larkov. Giandomenico Salvadori, 16.mo, primo degli italiani.

08:45 SCI, TEAM EVENT ALLA SVIZZERA

Niente da fare per l'Italia, che partiva seconda nel ranking, nel team event di sci: Curtoni, Costazza, Tonetti e Vinatzer sono stati eliminati ai quarti dalla Francia, Medaglia d'oro per la Svizzera che ha battuto in finale l'Austria 3-1. Il bronzo è andato invece alla Norvegia, dopo il 2-2 nelle quattro sfide, ha ottenuto un tempo inferiore alla Francia (41"17 contro 41"29).

08:30 SNOWBOARD, TOUTANT ORO NEL BIG AIR

Sebastien Toutant ha vinto la medaglia d'oro nel big air maschile di snowboard con il punteggio di 174.25 punti davanti allo statunitense Kyle Mack (168.75) e al britannico Billy Morgan (168.00).

08:15 snowboard, delusione azzurra

Lo svizzero Galmarini ha vinto lo slalom gigante parallelo maschile di snowboard davanti al coreano Sangho Lee e allo sloveno Zan Kosir. Piccola delusione per l'Italia, che sperava in una medaglia: Edwin Coratti e Ronald Fischnaller sono stati eliminati nei quarti di finale, battuti dal francese Dufour e propro da Galmarini.

08:00 SNOWBOARD, LEDECKA NELLA STORIA

Con l'oro vinto nel gigante parallelo di snowboard, Ester Ledecka è entrata nella storia: la ceca, che già aveva trionfato nel superG dello sci alpino, diventa la terza atleta a conquistare due medaglie d'oro in due sport diversi nella stessa edizione (Thorleif Haug nel fondo e nella combinata nordica a Chamonix 1924, Johan Groettumsbrsten negli stessi sport a St Moritz 1928). Ledecka ha battuto le tedesche Joerg e Hofmeister mentre l’azzurra Ochner era uscita in qualifica, 18esima.