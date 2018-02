Olimpiadi invernali 2018 a Pyeongchang: i risultati LIVE del 23 febbraio

11:05 TERZO CASO DI DOPING

Terzo caso di positività al doping nelle Olimpiadi di PyeongChang 2018: si tratta della bobbista russa Nadežda Seergeva, 30 anni, già positiva al meldonio nel 2016. Per la Russia è il secondo caso ai Giochi dopo Aleksander Krushelnitckii, medaglia di bronzo nel curling misto.

10:45 COSTAZZA: "TUTTO PUO' SUCCEDERE"

10:30 CURTONI: "TEAM EVENT DIVERTENTE MA FATICOSO"

09:45 VONN: "PECHINO 2022? QUATTRO ANNI SONO LUNGHI"

"La scorsa notte io e Sofia abbiamo parlato e lei ha cercato di convincermi ad andare avanti fino alle Olimpiadi di Pechino del 2022. È importante che a lei piaccia gareggiare con me tanto quanto a me piace gareggiare con lei". Lo ha detto la campionessa statunitense Lindsay Vonn in merito ad un colloquio avuto con l'azzurra Sofia Goggia, medaglia d'oro in discesa libera ai Giochi olimpici di Pyeongchang. "La rispetto molto - ha aggiunto Vonn - e le ho risposto che se potessi reggere fisicamente per quattro anni, probabilmente lo farei, ma quattro anni sono davvero molto lunghi".

09:15 BOB A QUATTRO, ITALIA INDIETRO

Nel bob a quattro dopo la sesta rotazione di allenamento l'Italia - Simone Bertazzo, Simone Fonatana, Mattia Variola e Lorenzo Bilotti - è tredicesima con un ritardo di 89 centesimi dalla Svizzera

08:30 SKI CROSS, ORO AL CANADA

Nel Freestyle specialità Ski Cross Debora Pixner è stata eliminata ai quarti di finale mentre Lucrezia Fantelli non ha preso parte alla gara. L'oro è andato alla canadese Kelsey Serwa davanti alla connazionale Brittany Phelan e alla svizzera Fanny Smith.

08:15 KOSTNER: "olimpiade metafora di vita"

"Per me questa Olimpiade è metafora di sport e di vita. L'ho vissuta in maniera serena: mi auguro che il mio cammino sia da esempio, fonte di ispirazione e di speranza per tutti quelli che vogliono rialzarsi, ne vale assolutamente la pena" ha detto la Kostner dopo la gara, aggiungendo: "La crescita interiore non si ferma al risultato della gara che è una fotografia di quattro minuti". "Se si chiude un'era? Non credo proprio - ha aggiunto - c'è il mondiale in Italia adesso. Mi riposo un po' e poi al lavoro per vivere un'altra bella esperienza a Milano. Certe decisioni non si prendono mai a caldo. Spero di continuare a trasmettere tutta l'esperienza fatta in questi anni e col tempo poi troverò la mia strada"

08:00 PATTINAGGIO ARTISTICO, KOSTNER QUINTA

Con il punteggio di 212.44 che le è valso il quinto posto nel pattinaggio artistico, l'azzurra Carolina Kostner ha chiuso la sua avventura ai Giochi Olimpici di Pyeongchang. Alla Gangneung Ice Arena ha trionfato la Russia con il primo posto della quindicenne Alina Zagitova (239.57) e il secondo posto della favorita Evgenia Medvedeva, 18 anni (238.26). Bronzo alla canadese Kaetlyn Osmond (231.02).