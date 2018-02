Olimpiadi invernali 2018 a Pyeongchang: i risultati LIVE del 20 febbraio

10:15 Sci, infortunio per stefano gross

A causa di uno stiramento al gluteo e all'adduttore è a rischio la partecipazione di Stefano Gross allo slalom speciale dei Giochi olimpici di Pyeongchang. Quarto tra i pali stretti a Sochi nel 2014 (a 5 centesimi dal podio), il finanziere altoatesino si è infortunato in allenamento. "Ho fatto un'inforcata abbastanza secca - spiega - che mi ha provocato uno stiramento. Sto cercando di recuperare con la fisioterapia per riuscire a fare due prove mercoledì e per vedere se starò meglio prima della gara di giovedì". Gli altri azzurri in pista per lo slalom sono Manfred Moelgg, Riccardo Tonetti e l'esordiente Alex Vinatzer. "La pista sembra molto impegnativa - continua Gross - e ci sarà da valutare un po' la neve, che qui è spesso diversa da una pista all'altra, comunque in genere parecchio aggressiva".

09:00 nuovo caso di doping

Il giocatore di hockey su ghiaccio della nazionale slovena Ziga Jeglic è risultato positivo a un controllo e temporaneamente sospeso. Lo annuncia il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. L'atleta è risultato positivo al fenoterolo, un broncodilatatore, in occasione di un test svoltosi a PyeongChang, durante le Olimpiadi. Jeglic ha accettato la sospensione provvisoria, fa sapere il Tas in una nota.

08:55 vonn: "scenderò dopo sofia"

"Dipende da cosa sceglierà Sofia. Mi piacerebbe partire alle sue spalle. Mi piace sapere con quale tempo sono scesi i miei concorrenti, come stanno sciando. Io favorita? È tutto o niente. Non c'è alcun motivo per essere nervosi e pensare alla pressione o alle aspettative. Se sarò nervosa perderò lo stesso"

08:50 goggia: "la favorita è la vonn"

"Penso che la favorita sia Lindsey Vonn. Non si tratta di metterle pressione addosso, è solo che ha così tanta esperienza. Ultimamente non sono stata così bene, ho sofferto un po' al ginocchio dopo la caduta nella seconda gara di Cortina, ma in ogni caso mi permette ancora di sciare. Quando esco dal cancelletto di partenza il mondo scompare, niente importa più, se hai dolore o meno".

08:40 Short track: Fontana con la staffetta alle 12.30

L'Italia spera che il "Valtellina Express" porti agli azzurri un'altra medaglia dopo quelle di Torino 2006 e Sochi 2014. Alle 12:30 ora italiana ci sarà la finale della staffetta di short track, l'Italia schiera Arianna Fontana, Lucia Peretti, Martina Valcepina e Cecilia Maffei, favorite Corea del Sud e Cina.

08:35 goggia: "aspettiamo la gara"

"Oggi sono solo scesa - ha commentato la Goggia - a parte i primi due intermedi nei quali ho tirato. Adesso aspettiamo la gara". "La pista è molto bella - ha aggiunto la Fanchini - e abbastanza semplice ma non banale, perché presenta dossi e cambi. La neve è molto facile e non permette errori perché si perde moltissimo. È necessario trovare il giusto compromesso". Prima l'austriaca Ramona Siebenhofer davanti alla svizzera Michelle Gisin e a Nadia Fanchini, quinta la statunitense Mikaela Shiffrin che non sarà al via della libera ma ha voluto provare la pista in vista della combinata di giovedì.

08:30 discesa libera, le favorite si 'nascondono'

Ultime prove per la discesa libera femminile valida per i Giochi olimpici di Pyeongchang (in programma domani alle 3 ora italiana): al Jeongseon alpine centre la statunitense Lindsay Vonn ha chiuso al quarto posto, mentre l'azzurra Sofia Goggia all'undicesimo. Miglior tempo per l'austriaca Ramona Siebenhofer davanti alla svizzera Michelle Gisin e a Nadia Fanchini. Tra le azzurre, Nicol Delago è ottava e Johanna Schnarf nona. Fuori Federica Brignone.

08:15 curling, azzurri eliminati

Finale amaro per gli azzurri del curling (Amos Mosaner, Joel Thierry Retornaz, Simone Gonin e Andrea Pilzer), esclusi matematicamente dalla corsa ai playoff dopo essere stati sconfitti 7-3 dalla Svezia. Fatali le ultime partite perse con Danimarca, Giappone e Corea. Ora affronteranno la Norvegia nell'ultima partita del calendario.

08:00 Danza, sesto posto per cappellini-lanotte

L'Italia della danza sul ghiaccio chiude con un sesto posto l'avventura ai Giochi olimpici di Pyeongchang. Alla Gangneung Ice arena la coppia Anna Cappellini-Luca Lanotte ha ottenuto il punteggio di 184.91. Oro ai canadesi Tessa Virtue e Scott Moir con 206.07, argento ai francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron con 205.28, bronzo ai fratelli statunitensi Maia e Alex Shibutani con 192.59. Decima l'altra coppia azzurra, formata da Charlene Guignard e Marco Fabbri (173.47).