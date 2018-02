Olimpiadi invernali 2018 a Pyeongchang: i risultati LIVE del 18 febbraio

09:10 Norvegia, altro oro

Mattinata da sogno per la Norvegia che porta a casa un altro oro: arriva dallo slopestyle, specialità dello sci freestyle, e lo conquista Oystein Braaten davanti allo statunitense Goepper e al canadese Beaulieu-Marchand.

08:50 Italia, staffetta senza gloria

Rastelli e De Fabiani ci hanno illusi per metà gara, poi la staffetta italiana è crollata. Niente medaglia per gli azzurri nella 4x10 km di fondo: i primi due frazionisti sono stati nel gruppo di testa, poi Giandomenico Salvadori è crollato su un attacco in salita a due terzi della propria frazione ed è stato scavalcato anche dalla Finlandia. Pellegrino, in ultima frazione, ha perso ulteriore terreno ed è scivolato al settimo posto dietro Svezia e Germania. La gara è stata vinta dalla Norvegia, davanti a Russia e Francia.

08:15 Tonetti: "Ho lottato, me la sono goduta"

"Andiamo a casa con uno zero, ma io comunque me la sono goduta". Riccardo Tonetti commenta così il risultato del gigante: l'azzurro, quarto nella prima manche, è caduto nella seconda, ma non era tra i favoriti: "Il risultato non è buono, ma serviva qualcosa di straordinario. Sono partito come avevo detto a tutta per provare a fare la gara, per provare a stare con quelli lì davanti. Per riuscirci bisogna fare qualcosa di più: sul muro ho subito troppo gli scalini poi mi ha ceduto un po’ la gamba. In partenza me lo avevano detto che lì bisognava stare attenti, ma quando sei con il coltello tra i denti ci provi".

08:00 Gigante Hirscher

Marcel Hirscher conquista la medaglia d'oro del gigante di sci alpino: l'austriaco, già primo nella combinata, porta a casa il secondo trionfo olimpico a Pyeongchang dominando nella sua specialità: il secondo, il norvegese Kristoffersen, arriva a 1"27 rimontando dalla decima posizione della prima manche. A completare il podio è il francese Pinturault. Altra delusione per l'Italia che aveva sognato dopo il quarto posto di Riccardo Tonetti nella prima manche: l'azzurro, che comunque non era tra i favoriti, è caduto nella seconda. Il miglior italiano è stato Manfred Moelgg, tredicesimo, mentre De Aliprandini, il nostro atleta di punta, è caduto a una porta dalla fine della prima manche quando era sui tempi di Hirscher.