Olimpiadi invernali 2018 a Pyeongchang: i risultati LIVE del 17 febbraio

15:30 GOGGIA: "CI HO PROVATO SUL SERIO"

13:35 short track uomini, delusione corea del sud

Solo un bronzo e un quarto posto per la favorita Corea del Sud nella finale dei 1000 metri uomini di short track: vince il canadese Girard davanti all'americano Krueger e al beniamino di casa Seo. Medaglia di legno per Lim, squalificato Liu (Ungheria).

13:20 SHORT TRACK, FONTANA SETTIMA

Arianna Fontana ha lottato fino a due giri dal termine ma poi ha ceduto: settimo posto nella finale di short track 1500 metri donne per la nostra portabandiera. Gara vinta dalla sudcoreana Choi davanti alla cinese Li e alla canadese Boutin.

13:00 BIATHLON 12,5KM DONNE: ITALIA VICINA AL PODIO

Anastasija Kuzmina ha vinto l'oro nel biathlon 12,5km donne: la slovacca ha preceduto la bielorussa Domracheva e alla norvegese Eckhoff. Peccato per Lisa Vittozzi, quarta dopo un'ultima sessione di tiro con un errore di troppo, mentre Dorothea Wierer ha chiuso sesta, anche lei in lotta per il podio fino alla fine. L'Italia è comunque l'unico Paese ad avere due atlete nelle prime dodici posizioni: speranze per la staffetta. Delusione per la favorita Dahlmeier, solo 16.ma.

12:45 SHORT TRACK, NIENTE FINALE PER CONFORTOLA

Niente finale dei 1000 metri short track per Yuti Confortola: l'azzurro ha chiuso terzo la sua semifinale.

12:20 SHORT TRACK: FONTANA IN FINALE, VALCEPINA NO

Arianna Fontana continua l'inseguimento alla seconda medaglia di queste Olimpiadi: la portabandiera ha chiuso seconda la sua semifinale sui 1500 metri di short track. Niente da fare, invece, per Martina Valcepina che è stata eliminata: quarta nella sua semifinale.

11:45 Bjorgen nella storia: settimo oro nel fondo

Settimo oro olimpico per Marit Bjorgen, 'leggenda' dello sci di fondo mondiale. All'Alpensia Cross-country sport centre la trentasettenne di Trondheim ha guidato la Norvegia al successo nella staffetta 4x5 a tecnica classica e a tecnica libera valida per i Giochi olimpici di Pyeongchang. In carriera la Bjorgen può vantare anche quattro argenti e due bronzi olimpici oltre a 18 titoli mondiali. Argento alla Svezia e bronzo alla Russia senza bandiera. Nona l'Italia con Comarella, Scardoni, Brocard e Debertolis.

11:00 Short track, Fontana e Valcepina in semifinale

Arianna Fontana si qualifica per la semifinale dei 1500 metri di short track ai Giochi di PyeongChang. L'azzurra olimpionica dei 500 ha chiuso in testa la sua batteria. Avanza anche Martina Valcepina.

09:50 Ledecka: "Pensavo a un errore sul tabellone"

"Quando ho visto il mio tempo sul tabellone ha pensato che si trattasse di un errore e che avrebbero modificato il risultato poco dopo. Quando tutti hanno iniziato a urlare ho cominciato a realizzare cosa era accaduto". La ceca Ester Ledecka, 23 anni tra un mese, specialista dello snowboard e 'prestata' con successo allo sci alpino, ha raccontato così i momenti successivi all'arrivo al traguardo del supergigante dei Giochi Olimpici di Pyeongchang, nel quale ha conquistato la medaglia d'oro per un centesimo. Partita con il pettorale numero 26, ha disegnato la manche perfetta. "Non pensavo di aver fatto una bella gara - ha aggiunto in conferenza stampa, dove si è presentata con gli occhiali da sci ("Non credevo finisse così, non mi sono truccata" ha detto) - ed ero convinta di aver fatto molti errori. Non mi ero resa conto che stavo scendendo così bene". Due volte campionessa mondiale di snowboard, ha lasciato di stucco tutti, a partire da Anna Veith e Tina Weirather, oro e argento: "Erano un po' scioccate, mi hanno fissato per qualche istante ma sono ragazze molto carine e sono delle star incredibili. Sono così piccola vicino a loro, forse dopo oggi un po' meno".

09:30 FREESTYLE DONNE NEL SEGNO DELLA SVIZZERA

Nel freestyle donne, specialità slopestyle, doppietta svizzera con Sarah Hoefflin, oro e Mathilde Gremaud, argento. Bronzo alla britannica Isabel Atkin.

09:00 Curling, Italia ko con il Giappone

L'Italia del curling si deve arrendere al Giappone: gli azzurri vengono sconfitti 6-5 in volata e registrano il terzo ko in cinque partite. La strada per le semifinali diventa più complicata perché i nipponici hanno agguantato in classifica la nostra Nazionale, ora sesta (passano le prime quattro). L'occasione per rifarsi sarà domenica contro la Gran Bretagna.

08:50 Pattinaggio, Hanyu vince l'oro

Nell'individuale maschile di pattinaggio artistico l'oro è andato al giapponese Yuzuru Hanyu, che si ripete dopo il successo a Sochi quattro anni fa. Hanyu ha preceduto il connazionale Shoma Uno e lo spagnolo Javier Fernandez. Ventunesimo posto per l'azzurro Matteo Rizzo.

08:30 Johanna Schnarf: "Niente da recriminare"

​"Ho azzeccato il tracciato, ero a mio agio con la pista ma non è bastato. Non ho niente da recriminare. Fa male vedere la medaglia così vicino, c'è ancora la discesa e attaccherò di nuovo". Così l'azzurra Johanna Schnarf, che ha perso la medaglia di bronzo per 5 centesimi nel SuperG. Nessun rammarico anche per Federica Brignone: "Sono contenta, ho sciato come si doveva. La pista era veramente facile, io ho provato a fare di tutto, ho spinto, mi sono messa in gioco. Forse ho tenuto un po' troppo e forse ho preso un po' di vento nel salto finale. Tornassi al cancelletto di partenza proverei a fare qualcosa di diverso ma non è detto con un risultato migliore".



08:15 Sofia Goggia: "Peccato, ma la gara è specchio di me"

"E' un grande peccato, poche volte ho sciato così bene, con facilità, fondendomi quasi con gli sci. Questa gara è lo specchio di me, curve ben spinte, passaggi difficili, anche errori, ma sempre con la voglia di andare oltre". Sofia Goggia è delusa per l'undicesimo posto nel supergigante dei Giochi Olimpici di Pyeongchang "anche se le sensazioni sugli sci mi fanno ben sperare per la discesa libera". "L'errore sul dossetto - aggiunge - probabilmente mi è costato la medaglia, comunque io ci sono e nonostante il risultato continuo a sorridere".

08:00 Supergigante, delusione azzurra

Supergigante amaro per le azzurre dell'Italia Team ai Giochi Olimpici di Pyeongchang: sulla pista del Jeongseon alpine centre quinta Johanna Schnarf (a 5 centesimi dal bronzo), sesta Federica Brignone (stesso tempo per l'americana Lindsay Vonn), solo undicesima Sofia Goggia (davanti a tutte per metà gara e beffata da un dosso in discesa) e dodicesima Nadia Fanchini. L'oro a sorpresa è andato alla ceca Ester Ledecka, argento all'austriaca Anna Veith, e bronzo a Tina Weirather (Liechtestein).