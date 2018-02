Olimpiadi invernali 2018 a Pyeongchang: i risultati LIVE del 16 febbraio

09:00 Curling, Italia ko con il Giappone

L'Italia del curling si deve arrendere al Giappone: gli azzurri vengono sconfitti 6-5 in volata e registrano il terzo ko in cinque partite. La strada per le semifinali diventa più complicata perché i nipponici hanno agguantato in classifica la nostra Nazionale, ora sesta (passano le prime quattro). L'occasione per rifarsi sarà domenica contro la Gran Bretagna.

08:50 Pattinaggio, Hanyu vince l'oro

Nell'individuale maschile di pattinaggio artistico l'oro è andato al giapponese Yuzuru Hanyu, che si ripete dopo il successo a Sochi quattro anni fa. Hanyu ha preceduto il connazionale Shoma Uno e lo spagnolo Javier Fernandez. Ventunesimo posto per l'azzurro Matteo Rizzo.

08:30 Johanna Schnarf: "Niente da recriminare"

​"Ho azzeccato il tracciato, ero a mio agio con la pista ma non è bastato. Non ho niente da recriminare. Fa male vedere la medaglia così vicino, c'è ancora la discesa e attaccherò di nuovo". Così l'azzurra Johanna Schnarf, che ha perso la medaglia di bronzo per 5 centesimi nel SuperG. Nessun rammarico anche per Federica Brignone: "Sono contenta, ho sciato come si doveva. La pista era veramente facile, io ho provato a fare di tutto, ho spinto, mi sono messa in gioco. Forse ho tenuto un po' troppo e forse ho preso un po' di vento nel salto finale. Tornassi al cancelletto di partenza proverei a fare qualcosa di diverso ma non è detto con un risultato migliore".



08:15 Sofia Goggia: "Peccato, ma la gara è specchio di me"

"E' un grande peccato, poche volte ho sciato così bene, con facilità, fondendomi quasi con gli sci. Questa gara è lo specchio di me, curve ben spinte, passaggi difficili, anche errori, ma sempre con la voglia di andare oltre". Sofia Goggia è delusa per l'undicesimo posto nel supergigante dei Giochi Olimpici di Pyeongchang "anche se le sensazioni sugli sci mi fanno ben sperare per la discesa libera". "L'errore sul dossetto - aggiunge - probabilmente mi è costato la medaglia, comunque io ci sono e nonostante il risultato continuo a sorridere".

08:00 Supergigante, delusione azzurra

Supergigante amaro per le azzurre dell'Italia Team ai Giochi Olimpici di Pyeongchang: sulla pista del Jeongseon alpine centre quinta Johanna Schnarf (a 5 centesimi dal bronzo), sesta Federica Brignone (stesso tempo per l'americana Lindsay Vonn), solo undicesima Sofia Goggia (davanti a tutte per metà gara e beffata da un dosso in discesa) e dodicesima Nadia Fanchini. L'oro a sorpresa è andato alla ceca Ester Ledecka, argento all'austriaca Anna Veith, e bronzo a Tina Weirather (Liechtestein).