Olimpiadi invernali 2018 a Pyeongchang: i risultati LIVE del 15 febbraio

10:15 CURLING, ALTRO SUCCESSO AZZURRO

Terza partita e seconda vittoria per l'Italia del curling: dopo il ko con il Canada e il riscatto contro la Svizzera, altro risultato di prestigio con la vittoria per 10-9 contro gli Stati Uniti. Domani match contro la Svezia. Dopo tre turni, la nostra nazionale è terza a parimerito con la Gran Bretagna: le prime quattro squadre del girone si qualificheranno per le semifinali.

08:40 "il nostro piccolo record"

"È il nostro piccolo record". Così la coppia del pattinaggio di figura Valentina Marchei e Ondrej Hotarek ha commentato il sesto posto nella finale olimpica di PyeongChang. "Ora possiamo davvero iniziare a godercela, perché non siamo solo in forma, ora siamo forti", ha esordito Marchei. "Eravamo sereni e tranquilli - ha aggiunto - Abbiamo pattinato come in allenamento, comodi e a nostro agio". Hotarek: "pensando a tutto quello che abbiamo fatto giorno dopo giorno, quello di oggi è stato l'esempio di una preparazione pazzesca, da manuale, noi siamo rimasti a bocca aperta".

08:35 PATTINAGGIO ARTISTICO: MARCHEI-HOTAREK SESTI COL RECORD ITALIANO

Sono sesti gli italiani Valentina Marchei e Ondrej Hotareck nella finale del pattinaggio di figura alle Olimpiadi di PyeongChang. La coppia ha raggiunto il punteggio di 216.59 (record italiano) dietro ai francesi e ai russi dell'Oar. L'oro è andato alla coppia tedesca formata da Aljona Savchenko e Bruno Massot con 235.90 davanti a quella cinese (Wenjing Sui/Cong Han) con 235.47. Bronzo canadese con Meagan Duhamel e Eric Radford (230.15)

08:30 Goggia "Io ho rotto il ghiaccio, Fede ha salvato la patria"

"Speriamo di averla fatta qui la goggiata e non ripeterla... L'obiettivo comunque era rompere il ghiaccio, poi le mie carte me le gioco in altre gare. Brava Fede che ha salvato la patria oggi". Sofia Goggia non fa drammi per l'11/o posto nel gigante ai Giochi di PyeongChang. L'azzurra, tra le più attese della squadra femminile di sci, si è complimentata con la Brignone che ha regalato il bronzo all'Italia. "Io potevo fare qualcosa in più non dico che potevo prendere la medaglia ma un po' meglio si - dice in zona mista -. Accetto e vado avanti. Speravo tanto che potessero far tripletta, con tre tra le prime cinque dopo la prima manche (Moelgg prima, Brignone terza e Bassino quinta ndr): mi dispiace per Manuela perché sarebbe stato il coronamento di una carriera, la ciliegina sulla torta, indipendentemente dal colore della medaglia".

08:25 gigante, federica brignone di bronzo!

Per l'Italia arriva la quarta medaglia olimpica con Federica Brignone. A PyeongChang l'azzurra ha conquistato il bronzo nel gigante femminile dominato dalla statunitense Mikaela Shiffrin. Resta un po' di amaro in bocca perché dopo la prima manche l'Italia sognava in grande con il primo posto di Manuela Moelgg. Poi relegata in ottava posizione dopo una brutta seconda manche. Quinta Marta Bassino. Medaglia d'argento per la Mowinckel.

08:20 visentin: "Non sono arrabbiato, ma triste"

"Non sono arrabbiato ma triste. Mi è caduto davanti uno spagnolo e non ho potuto evitarlo. Poi mi sono rialzato e ho cercato di recuperare ma era troppo tardi". Omar Visintin, campione azzurro di snowboardcross e considerato una delle 'stelle' dell'Italia team, commenta con amarezza la sua eliminazione agli ottavi di finale della gara valida per i Giochi Olimpici di Pyeongchang. "In qualificazione - aggiunge - ero andato bene, ho chiuso 11 centesimi dietro al francese Vaultier. Agli ottavi non sono partito bene e mi sono messo dietro gli altri, ero tranquillo, pensavo di superare più avanti. Poi ho visto lo spagnolo che sbagliava il salto e l'ho preso in pieno. Mi si è persino scheggiata la tavola nello scontro. A quel punto ho provato a spingere e a rientrare, ma sono caduto di nuovo. Peccato".

08:10 Oro snowboardcross alla Francia, deludono gli azzurri

Il francese Pierre Vaultier ha vinto la medaglia d'oro nello snowboardcross ai Giochi Olimpici di Pyeongchang. Argento all'australiano Jarryd Hughes e bronzo allo spagnolo Regino Hernandez. Tra i quattro italiani in gara, Michele Godino e Emanuel Perathoner sono stati eliminati ai quarti di finale, Omar Visintin (in questa stagione vincitore di due tappe di Coppa del Mondo a Cervinia e a Erzurum) e Lorenzo Sommariva agli ottavi di finale.

08:00 discesa: Svindal fa grande la Norvegia, Paris quarto

Niente medaglia per l'Italia nella discesa libera ai Giochi di PyeongChang. Fa festa la Norvegia con una doppietta sulla pista del Jongseon alpine centre. Oro a Aksel Svindal e argento a Kjetil Jansrud, terzo lo svizzero Beat Feuz. Gli azzurri restano ai piedi del podio con il quarto posto di Dominik Paris, sesto Peter Fill. Male Christof Innerhofer, parecchio indietro in classifica, con quasi due secondi di ritardo da Svindal