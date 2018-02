Olimpiadi invernali 2018 a Pyeongchang: i risultati LIVE del 14 febbraio

09:00 Rinviata anche la 15 km di biathlon

Il forte vento sull'Alpensia olympic park ha costretto gli organizzatori a rinviare la 15 chilometri individuale di biathlon femminile dei Giochi di Pyeonchang, che era in programma alle 12 ora italiana. La competizione è stata posticipata a domani con partenza alle 9,15. Le azzurre in gara sono Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Alexia Runggaldier.

08:45 Pattinaggio, avanzano gli azzurri

Sorriso per l'Italia nel pattinaggio di figura. Le due coppie azzurre in gara avanzano: Valentina Marchei/Ondrej Hotarek sono settimi con 74.50, mentre Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno ottenuto il nono punteggio (74,00) accedendo alla prova del libero per l'assegnazione delle medaglie.

08:30 Curling, Italia sconfitta dal Canada

Esordio con sconfitta per l'Italia del curling: nella gara inaugurale gli azzurri sono stati battuti 5-3 dal Canada, ma avranno subito l'opportunità di rifarsi: alle 14:05 (ora italiana) tornano sul ghiaccio per affrontare la Svizzera.

08:15 Slalom speciale femminile rinviato per il vento

Ancora un rinvio nello sci: a causa del vento forte lo slalom speciale femminile, che già aveva subito uno slittamento d'orario, è stato rimandato a venerdì prossimo. Con il calendario dell'alpino che ora diventa sempre più fitto.

08:00 America padrona dello snowboard

Shaun White, il mago della tavola, si riprende il titolo olimpico dopo il passo falso di quattro anni fa a Sochi. Lo statunitense, dopo Torino 2006 e Vancouver 2010, conquista il suo terzo oro a cinque cerchi che lo consacra numero uno assoluto dello snowaboard. Al Phoenix Snow Park White ha battuto il giapponese Ayumu Hirano, argento, e l'australiano Scotty James. È la medaglia d'oro numero cento per gli Usa nella storia dei Giochi invernali, e la quarta nello snowboard qui in Corea dopo i trionfi di Chloe Kim, Red Gerard e Jamie Anderson.