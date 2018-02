Olimpiadi invernali 2018 a Pyeongchang: calendario, risultati e medagliere

Venerdì 9 febbraio prendono il via a Pyeongchang, in Corea del Sud, i Giochi Olimpici Invernali 2018, uno degli appuntamenti sportivi più prestigiosi e attesi al mondo e che, grazie alla partnership con il gruppo Discovery, sarà visibile per gli abbonati Premium. Basterà sintonizzarsi su Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 372 e 373 del digitale terrestre presenti all’interno del bouquet di Mediaset Premium), per seguire tutte le principali gare in calendario.

IL MEDAGLIERE Posizione Nazione Oro Argento Bronzo Totale 1 Germania 3 0 0 3 2 Olanda 2 2 1 5 3 Norvegia 1 4 3 8 4 Corea del Sud 1 0 0 1 5 Svezia 1 0 0 1 6 USA 1 0 0 1 7 Canada 0 2 1 3 8 Repubblica Ceca 0 1 1 2 9 Italia 0 0 1 1 10 Finlandia 0 0 1 1 11 OAR 0 0 1 1

DOMENICA 11 FEBBRAIO SNOWBOARD, Slopestyle uomini: 1. Gerard (USA), 2. Parrot (Canada), 3. McMorris (Canada)

SCI DI FONDO, Skiathlon uomini: 1. Krueger (Nor), 2. Sundby (Nor), 3. Holund (Nor)

SPEED SKATING, 5000m uomini: 1. Kramer (Olanda), 2. Bloemen (Canada), 3. Pedersen (Nor)

BIATHLON, Sprint maschile: 1. Peiffer (Ger), 2. Krcmar (Rep Ceca), 3. WINDISCH (ITA)