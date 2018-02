Olimpiadi 2018, speed skating: Tumolero vince il bronzo

Seconda medaglia di giornata e quinta complessiva per l'Italia alle Olimpiadi invernali 2018 a Pyeongchang: Nicola Tumolero ha vinto il bronzo nei 10.000 metri di speed skating chiudendo dietro al canadese Bloemen (nuovo record olimpico con 12'39''77) e all'olandese Bergsma. Tumolero ha chiuso in 12'54''32 migliorando il proprio record ed avvicinandosi a quello italiano, con circa 15 secondi di distacco dalla medaglia d'oro.



Un terzo posto inaspettato perché arrivato prima dell'ultima batteria con ancora Kramer (otto medaglie olimpiche) e Beckert in gioco: l'olandese però crolla negli ultimi giri e chiude sesto con 13'01''25 proprio davanti al tedesco.

"Dedicato a mia nonna"

"Fabris è un esempio, per me rappresenta un incoraggiamento continuo". Nicola Tumolero sta realizzando ora di aver vinto il bronzo olimpico nei 10000 metri del pattinaggio di velocità: l'atleta delle Fiamme Oro è cresciuto sulle orme del campione di Torino 2006, e dello stesso paese Roana. E Fabris ora lo segue. "Dopo i 5000 che non sono andati benissimo avevo scaricato la tensione - racconta il giovane pattinatore - e così sono partito calmo per paura di scoppiare. A meno cinque km un po' l'ho avuta, ma poi è andata bene cosi. A chi dedico il bronzo? A mia nonna Margherita".