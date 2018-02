Olimpiadi 2018, short track: Fontana di bronzo nei 1000 metri

Ancora Arianna Fontana, la nostra portabandiera concede il tris alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018! Dopo l'oro nei 500 metri e l'argento nella staffetta 3000 metri, vinta anche la medaglia di bronzo nella gara dei 1000 metri di short track: l'azzurra, con il tempo di 1'30''656, ha chiuso davanti alle coreane Choi e Shim (che si sono eliminate a vicenda) ma dietro all'olandese Schulting (1'29''778) e alla canadese Boutin (1'29''956). Per la Fontana è l'ottava medaglia olimpica, per l'Italia la decima in questi Giochi Olimpici



"Sapevo che tra le coreane non ci fosse buon feeling - le parole della Fontana - non mi aspettavo l'olandese così forte: ho vouto aspettare la fine per fare piccoli sorpassi un po' alla volta. Questo bronzo vale tantissimo perché arriva nella distanza in cui faccio più fatica: incredibile". Così sul futuro: "Io alla prossima Olimpiade? Quattro anni sono lunghi, non ho ancora pensato a cosa farò. Deciderò a tempo debito". Il conto delle medaglie sale a otto: "Dopo Sochi non avrei mai pensato di rifare un'Olimpiade così, ce l'ho fatta e sono davvero soddisfata. Sono state due settimane incredibili, c'è ancora un po' di rammarico per i 1500 metri ma fare quattro finali era il mio obiettivo".