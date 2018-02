Olimpiadi 2018, Malagò: "All'Italia do 7"

"Sei e mezzo è un voto scarso, io darei sette". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, traccia il bilancio dell'Italia alle Olimpiadi invernali il giorno prima della chiusura, che quasi certamente non regalerà altre medaglie. Gli azzurri chiuderanno a quota 10 con tre ori, due argenti e cinque bronzi. "Passare dal 2010 con cinque medaglie, alle otto di Sochi, alle dieci, di cui tre d'oro, qui è eccellente. Avevamo venticinque-trenta atleti da medaglia, pensavo di arrivare anche sopra. Ma tra quattro anni se ne dovranno vincere tredici-quindici".



"Le donne sono le vere trionfatrici, le vere protagoniste perché non era mai successo che in presenza di ori non si vincesse con un uomo. Ma l'età media degli uomini qui è la più giovane di sempre - ha sottolineato il n.1 dello sport a Casa Italia - e a Pechino tra quattro anni si dovrebbe andare a incassare". Infine un annuncio: "Carolina Kostner sarà la nostra portabandiera alla cerimonia di chiusura. Ha fatto una carriera più unica che rara. E' una scelta giusta"