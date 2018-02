Olimpiadi 2018, Arianna Fontana medaglia d'oro!

Medaglia d'oro! Arianna Fontana da sballo: per la prima volta nella sua carriera va sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi dopo una gara meravigliosa condotta dall'inizio alla fine. È servito il fotofinish per decretare il successo nei 500 metri dello short track: l'azzurra ha evitato per soli 22 centimetri la rimonta della sudcoreana Choi.



L'asiatica poi è stata anche squalificata perdendo l'argento che va all'olandese Van Kerkhof, mentre il bronzo è della canadese Boutin. In ogni caso Arianna aveva battuto tutte. La portabandiera azzurra porta all'Italia la seconda medaglia delle Olimpiadi invernali del 2018: come a Vancouver nel 2010 e a a Sochi nel 2014, ancora una volta i 500 metri si rivelano la sua gara: bronzo in Canada, argento in Russia, oro in Corea del Nord. Una progressione fantastica.

Fontana: "Quanto è bello l'oro!"

"È stato un lungo viaggio, più bello di come lo avevo immaginato": sono le prime parole di Arianna Fontana dopo il suo primo oro olimpico nello short track 500 metri. "È un oro che inseguivo da anni, una sensazione stupenda tagliare il traguardo davanti alla coreana in casa sua. Voglio ringraziare Coni, Federazione e famiglia, penso che a mio padre sia venuto un infarto. Ringrazio mio marito Anthony e tutti quelli che mi hanno sostenuto. Sono contenta, perché comunque ho battuto la coreana, squalifica o no".