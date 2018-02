Olimpiadi 2018 Olimpiadi: Pyeongchang 2018, la sfilata dei 92 Paesi

I momenti più emozionanti della sfilata nella cerimonia d'inagurazione delle Olimpiadi invernali in Corea del Sud che ha visto 2925 atleti da 92 Paesi: l'Italia si è presentata con 121 convocati sotto la guida di Arianna Fontana, le due Coree hanno sfilato unite nonostante le tensioni a livello politico, Bermuda si è presentato in... bermuda e il portabandiera di Tonga che, come a Rio 2016 (quando però la temperatura era ben più alta dei -2 di Pyeongchang), si è presentato a petto nudo!