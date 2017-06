Vendetta NY Jets, battuti i Buffalo Bills 37-31

Grandissimo spettacolo nel Thursday night della Nfl, che dopo la prima giornata, caratterizzata soprattutto dal ricordo delle vittime dell'11 settembre, entra nel vivo e propone la rivincita tra New York Jets e Buffalo Bills, che all'ultimo turno della passata stagione avevano infranto il sogno dei newyorkesi di accedere ai playoff. I Jets sono scesi sul campo di Buffalo con il sangue negli occhi in cerca di vendetta e, trascinati dalle fughe dal runner back Matt Forte (autore di tre touchdown) e guidati dal 33enne quarterback Ryan Fitzpatrick, hanno ottenuto un importantissimo successo per 37-31 nonostante il tentativo di rimonta di Buffalo, che nel terzo quarto era stata anche in vantaggio 24-20. Primo successo stagionale per gli uomini di Todd Bowles, sconfitti dai Bengals all'esordio; secondo ko in due gare, invece, per i Bills.

