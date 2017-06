Ultima chiamata per Aaron Rodgers e i suoi Green Bay Packers

La rincorsa è iniziata, ma non potrà subire altri incidenti di percorso. Aaron Rodgers continua ad essere considerato uno dei migliori quarterback della NFL, ma il record dei suoi Green Bay Packers, sei vittorie e altrettante sconfitte, non gli consentirebbe in questo momento di accedere ai play off.



Ecco perché la prossima sfida con i Seattle Seahawks, che andrà in onda in differita su Premium domenica sera alle 23:00 (canali 371/381), si rivela cruciale per il presente, ma soprattutto per il futuro della franchigia del Wisconsin. Tutto passa per il braccio e per le gambe di un campione che, nonostante le mille difficoltà di quest’anno, resta sempre capace di qualsiasi prodezza. I suoi 29 passaggi da touchdown, ai quali vanno aggiunti altri 3 su corsa, evidenziano le capacità di questo 33enne poco supportato dal resto della squadra.



Giocare al Lambeu Field, dove domenica scorsa nevicava, può rappresentare un vantaggio contro un’avversaria che, almeno sulla carta, appare decisamente superiore, soprattutto dal punto di vista difensivo. Ma A-Rod non può permettersi di cadere ancora, altrimenti il rischio è serio: dire addio ai playoff.

Gabriele Cattaneo