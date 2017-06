Super Bowl, Tom Brady beffato: gli rubano la maglia...

Povero Tom: era appena entrato nella storia dello sport e qualcuno ha provato a rovinargli la festa. O chissà, forse si tratta solo di uno stupido scherzo. Tom, ovviamente, è Tom Brady, ha 39 anni e ha appena vinto il quinto Super Bowl della sua fantastica carriera trascinando i New England Patriots alla rimonta contro i Falcons: avrebbe volentieri conservato probabilmente in una gigantesca cornice la maglia della sua meravigliosa partita, ma non l'ha più trovata. "Era qui, so esattamente dove l'avevo messa", ha detto a Usa Today mentre chiedeva ai compagni e al personale di sicurezza notizie del "cimelio". Niente da fare, la ricerca non è andata a buon fine: l'avranno rubata. Ma Brady, da campione qual è, ha saputo anche ironizzare: "Credo che sarà presto in vendita su eBay", ha detto all'uscita dallo stadio di Houston. Poco male: anche senza maglia, il quarterback è nella storia: quarta volta Mvp di un Super Bowl e il record di 466 yard.