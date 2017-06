Playoff Nfl: Houston e Seattle in semifinale, ok anche Steelers e Packers

Tempo di playoff in Nfl, grande esclusiva di Premium Sport. Nel primo turno esultano Houston e Seattle che conquistano l'accesso alle semifinali di Conference di Afc e Nfc. I Texans riescono a vincere contro gli Oakland Raiders nonostante l'assenza di un elemento fondamentale quale il quaterback Savage, out a causa di problemi fisici: decisivo ai fini del successo è Brock Osweiler. Successo ancora più rotondo per i Seahawks che liquidano con un netto 26-6 i Detroit Lions.

Travolgenti anche i Pittsburgh Steelers, che nel gelo (-8°) dell'Heinz Field Stadium domano 30-12 Miami trascinati da uno scatenato Bell, che ha dominato stabilendo il nuovo record di franchigia nei playoff correndo per 167 yds. I Dolphins salutano la post season dopo una stagione positiva, mentre domenica prossima Pittsburgh sfiderà i Chiefs. Passano anche i Green Bay Packers che, trascinati da Aaron Rodgers con la specialità della casa - il touchdown all'ultimo respiro -, battono 38-13 i New York Giants e vanno alle semifinali.