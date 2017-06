Nfl, week 9: vincono Oakland e Indianapolis

Nella prima gara della week 9 della NFL Atlanta batte 43-28 Tampa Bay. Al Raymond James Stadium la squadra di coach Dan Quinn se la gioca punto a punto fino al secondo quarto, per poi dare l'accelerata decisiva nel terzo e in apertura del quarto. Il protagonista assoluto della sfida è il quarterback Matt Ryan, autore di 4 passaggi decisivi per altrettanti touchdown. Molto bene anche Julio Jones, che si conferma un fattore per tutto l'arco del match. I Falcons centrano la sesta vittoria in stagione, mentre i Bucaneers si tratta della quarta sconfitta, la seconda consecutiva dopo quella all'overtime con gli Oakland Raiders.

Vittoria importante per Indianapolis, che reagisce al ko subito da Kansas City. I Colts superano 31-26 Green Bay al Lambeu Field, trascinati da Jordan Todman. Il runninback dà il via al successo con un touchdown da urlo. I Packers non riescono a recuperare e, alla fine, le sconfitte in stagione diventano 4. La gara più spettacolare della giornata però è quello che mette contro Oakland e Denver all'Oakland-Alameda County Coliseum. A esultare sono i Raiders, bravi a piegare 30-20 i detentori del Super Bowl. Da sottolineare la grande prova di Latavius Murray, autore di tre touchdown. Per la squadra di Jack Del Rio è la settima vittoria in nove gare, mentre le statistiche dei Broncos dicono 6 successi e 3 sconfitte.