Nfl, week 7: I Patriots stendono 27-16 gli Steelers, pareggio tra Arizona e Seattle

Nella week 7 della Nfl, grande esclusiva di Premium, i Patriots battono 27-16 gli Steelers. Determinanti per la vittoria di New England le prestazioni di Tom Brady che ha completato 19 passaggi su 26 lanciando per 227 yards, e di LeGarrette Montez Blount. Non è bastata a Pittsburgh l'ottima prova di Landry Jones.



Pareggio per 6-6 nella sfida tra i Seattle Seahawks e gli Arizona Cardinals: un gara di Nfl non terminava sul pari dal 2014 quando Carolina e Cincinnati impattarono per 37-37. Ai tempi supplementari gli errori di Stephen Hauschka e Chandler Catanzaro hanno impedito alle due squadre di prevalere l'una sull'altra. Netta affermazione per 33-16 dei Raders sui Jaguars. A trascinare Oakland ci ha pensato Latavius Murray. Il coach Jack Del Rio ha così battuto la sua ex squadra. Sorridono gli Chiefs (27-21 con i Saints): sugli scudi Alex Smith e Daniel Sorensen.



I Vikings cadono 10-21 contro gli Eagles grazie alla spinta di Josh Huff e del quaterback Carson Wentz. Il placekicker Josh Lambo regala ai supplementari il successo ai San Diego Chargers contro gli Atlanta Falcons (33-30). Esultano anche New York Giants (17-10 ai Los Angeles Rams), Indianapolis Colts (34-26 sui Tennessee Titans), Cincinnati Bengals (31-17 contro i Cleveland Browns), Miami Dolphins (28-25 sui Buffalo Bills) e i Tampa Bay Bucaneers (34-17 con i San Francisco 49ers).



CHICAGO BEARS-GREEN BAY PAKERS 10-26

La 193esima sfida tra Green Bay e Chicago va ai Packers.La squadra di coach Mike McCarthy stende 26-10 i Bears al Lambeau Field e regala una grande gioia ai propri tifosi, vista la rivalità lunga 95 anni tra i due team. Decisivi per il successo, i tre passaggi vincenti di del quarterback Aaron Rodgers e i due touchdown, entrambi arrivati nel quarto, di Davante Adams. Green Bay ottiene il quarto successo in sei gare, mentre per Chicago si tratta della sesta sconfitta in 7 match.