Nfl, week 5: vincono Dallas e Green Bay

Grande spettacolo nelle ultime due gare, trasmesse in esclusiva da Premium Sport, nella week 5 della NFL. All'AT&T Stadium, Dallas batte 28-14 Cincinnati e centra la quarta vittoria consecutiva su cinque match. Tra i Cowboys, continuano a brillare le stelle di Dak Prescott ed Ezequiel Elliott: i due rookie sono i protagonisti assoluti del successo sui Bengals. La squadra di Marvin Lewis va a segno solo nel quarto quarto e colleziona così la terza sconfitta in stagione.



Nella sfida del Lambeau Field, Green Bay supera 23-16 i New York Giants. Buona prova per il quarterback Aaron Rodgers, autore di due lanci decisivi, della difesa di casa, brava a contenere Odell Beckham Jr. Per i Packers, è il terzo successo su quattro gare giocate, mentre per NY terzo ko consecutivo in 5 match.