Nfl, week 5: San Francisco 49ers-Arizona Cardinals 21-33

Al Levi's Stadium di Santa Clara, San Francisco e Arizona inaugurano la week 5 della NFL (grande esclusiva di Premium Sport). A gioire, alla, fine sono i Cardinals, caparbi a sfruttare gli errori degli avversari vincendo 33-21. Nonostante l'assenza del quarterback titolare Carson Palmer - ben sostituito da Drew Stanton - la squadra di Bruce Arians riesce a ottenere il secondo successo in stagione e rilancia le proprie ambizioni per il titolo. Buona prova da parte di David Johnson e Larry Fitzgerald, autori di due touchdown a testa. Momento difficile, invece, per i 49ers, alla quarta sconfitta su cinque match. Nel terzo quarto, i tifosi hanno invocato l'ingresso di Colin Kaepernick, finito ai margini della squadra, ma sempre più idolo di casa anche per via della sua protesta.