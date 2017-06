Nfl, week 4: i Cowboys stendono i 49ers, Steelers in scioltezza contro gli Chiefs

Nell'anticipo del venerdì sera della quarta settimana di Nfl, nella sfida tra Cincinnati Bengals e Miami Dolphins del Paul Brown Stadium, hanno la meglio i padroni di casa, che approfittano delle molte assenze nella squadra della Florida e vincono 22-7 andando sul 2-2 (1-3 invece per i Dolphins). Grande protagonista del match il ricevitore dei Bengals A.J. Green, che dopo la pessima prova contro i Denver Broncos, si riscatta con una prestazione super (173 yard e anche un touchdown) e guida i suoi, ottimi anche nella fase difensiva grazie al ritorno in campo di Vontaze Burfict, a una netta vittoria. Niente da fare per la truppa di Adam Gase, che paga i troppi infortuni e non riesce a ripetere l'impresa di una settimana fa contro i Cleveland Browns, sconfitti ai supplementari.



Dallas batte 24-17 San Francisco, grazie alle ottime prestazioni di Ezekiel Elliott e Dak Prescott. A Santa Clara, i due rookie trascinano i Cowboys alla terza vittoria in stagione, disputando una grandre gara. La formazione di Jason Garrett rimonta lo svantaggio di 14 punti, maturato tra il primo e il secondo quarto, grazie due lanci decisivi di Prescott - quarterback classe '93 che non sta facendo rimpiangere l'infortunato Tony Romo - per i touchdown di Terrance Williams e Brice Butler. Nel terzo quarto è il 21enne Elliott a prendersi la scena con il touchdown del sorpasso, che condanna i 49ers alla terza sconfitta. Pittsburgh passeggia con Kansas City. Al Heinz Field gli Steelers vincono 43-14 con un super Ben Roethlisberger, in grado di fornire 5 passaggi decisivi per altrettanti touchdown. Terzo successo in quattro gare per la squadra di Mike Tomlin, mentre gli Chiefs - capaci di trovare punti solo nel quarto quarto - arriva il secondo ko in stagione.