Nfl, week 16: Pittsburgh vola, Denver fuori dai playoff

La Nfl non si ferma e scende in campo anche a Natale nella week 16, penultimo turno della regular season. Denver perde 33-10 a Kansas City e saluta la possibilità di qualificarsi ai playoff, obiettivo raggiunto, invece, dai Chiefs, ancora in lizza per il tittolo dell'AFC West. Per i Broncos, campioni in carica, è la terza sconfitta consecutiva. Da sottolineare la prova del quarterback di casa, Alex Smith, protagonista con un touchdown e un lancio decisivo per Kelce.



Vittori in rimonta (31-27) per Pittsburgh, che manda al tappeto Baltimore, centrando la sesta vittoria consecutiva e conquistando l'AFC North, che vale i playoff. Gli Steelers rincorrono per tutti, ma le prestazioni del runningback Le'Veon Bell, del quarterback Ben Roethlisberg e Antonio Brown, determinante in ricezione, permettono alla squadra di Mike Tomlin di ribaltare il punteggio e ottenere il successo. La sconfitta dell'Heiz Field catapulta i Ravens fuori dai playoff. Parteciperanno alla post season, invece, gli Houston Texans che superano 12-10 i Cincinnati Bengals portando a casa il titolo dell'AFC South per il secondo anno di fila.