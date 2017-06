Nfl, week 14: Dallas cade contro i Giants, terza in fila per Green Bay

Il Sunday Night della Week 14 di Nfl (grande esclusiva dei canali Premium) era la partita più attesa e non ha deluso le aspettative: dopo 10 vittorie in fila i Dallas Cowboys sono stati battuti per la seconda volta in stagione (10-7 il risultato finale) dai Giants (9-4). A fare la differenza la difesa, che per una volta fa sembrare Prescott una matricola e limita a 1/15 le conversione di 3° down degli avversari, e Beckham, che segna l’unico TD di quelli della Grande Mela con un’accelerazione da sprinter da 61 yds. Il super ricevitore di Dallas, Bryant, tradisce invece i texani commettendo un fumble con 2’13” da giocare.

Nell'altra gara trasmessa sui canali Premium i Packers (7-6) vincono sotto la neve travolgendo Seattle 38-10 e restano agganciati al treno playoff. Terza vittoria di fila per Green Bay, i Seahawks vanno 8-4-1. Rodgers, arrivato a quota 32 TD in stagione, lancia per 3 TD, due per Nelson, per una combinazione che ha fruttato ai verdi del Wisconsin ben 57 TD, pareggiando la coppia Favre-Freeman. Il QB californiano finisce anzitempo la gara, acciaccato (polpaccio destro) ma non sembra niente di grave.

La corsa ai Playoff

La situazione a 3 giornate dalla fine della stagione regolare. AFC: 1) New England (bye) 2) Kansas City (bye) 3) Pittsburgh 4) Houston 5) Oakland 6) Denver. NFC: 1) Dallas (qualificata bye) 2) Detroit (bye) 3) Seattle 4) Atlanta 5) New York Giants 6) Tampa Bay