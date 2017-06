Nfl, week 10: Seattle stende Philadelphia, Green Bay affonda

Nel Sunday Night della Week 10 di Nfl, grance esclusiva di Premium Sport, Washington (6-3-1) frantuma Green Bay (4-6) 42-24 al termine di una partita praticamente senza storia. L’attacco dei Redskins accumula 515 yds, Cousins umilia la difesa dei Packers con TD lunghi per Crowder e Garcon. Kelley ci aggiunge 137 yds e 3 TD sul terreno. Un eccellente Rodgers da 351 yds e 3 TD non basta a quelli in verde, alla 4a sconfitta di fila: non accadeva loro dal 2008, primo anno da titolare del loro quarterback.

Nell'altra gara della serata trasmessa dai nostri canali, i Seattle Seahawks (7-2-1) stendono Philadelphia e si confermano più che un’alternativa a Dallas nell’NFC. Wilson, tornato brillante fisicamente, non solo segna su lancio (per Graham), ma pure con un gioco trucco su ricezione. A passargli l’ovale, per 15 yds, è un suo bersaglio abituale, Baldwin: per una volta i ruoli si sono capovolti, ma i 6 punti sono arrivati comunque. Nella Rain City festeggiano pure il rientro del RB Rawls, mentre la sua alternativa, Prosise, si infortuna ad una spalla. Philly (5-5) continua a zoppicare, dopo un avvio di campionato scintillante.