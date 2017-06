Nfl, week 10: Baltimore-Cleveland 28-7

La week 10 della Nfl - grande esclusiva di Premium Sport - viene inaugurata dalla sfida del M&T Bank Stadium tra Baltimore e Cleveland: la vittoria va alla squadra di coach John Harbaugh, brava a imporsi 28-7. Nei primi due quarti i Browns conducono 6-7, poi, a partire dal terzo, Joe Flacco trascina i Ravens al quinto successo - il secondo consecutivo dopo quello sui Pittsburgh Steelers - in stagione. Il quarterback è decisivo con tre assist per altrettanti a touchdown. Gira tutto storto, invece, a Cleveland, alla decima sconfitta in dieci gare.