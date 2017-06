Nfl, violenze sulla moglie: i Giants sospendono Josh Brown

Ancora un caso di violenza nella Nfl, che ha inserito Josh Brown, kicker dei NY Giants, nella lista degli “esentati dall’attività” per gli sviluppi del caso di violenza domestica che lo riguarda e per cui c'è un'indagine in corso. Il 37enne americano non può quindi giocare né allenarsi (ma percepisce comunque lo stipendio) in attesa di essere valutato ed eventualmente sanzionato.

Brown era già stato punito dalla Lega con una giornata di stop per questo episodio, ma l'Nfl ha messo le mani su ulteriori documenti delle autorità e ha deciso per la sospensione. Il campionato di football americano ha infatti una policy che, sui casi di violenza domestica, prescinde dalle valutazioni della legge americana e quindi non è necessario essere condannato (e neppure denunciato) per essere sanzionato.

Il kicker dei Giants avrebbe ammesso, durante la terapia di coppia, di aver abusato dell’ex moglie Molly anche prima dell’episodio del 22 maggio 2015, scrivendo di aver commesso abusi “fisici, verbali ed emotivi”, e di essere stato molestato quando aveva 6 anni: secondo lui uno dei motivi del successivo comportamento nei confronti della compagna trattata “da schiava”. I documenti, raccolti dalle autorità e di cui l’Nfl è venuta a conoscenza, racconterebbero di oltre 20 condotte riconducibili a violenza domestica.

I Giants, che avevano fatto firmare un biennale a Brown pur sapendo dei suoi "problemi" personali, lo difendono con le parole ("Non gli volteremo le spalle") e coi fatti (non è ancora stato licenziato), ma quando l’Nfl lo sanzionerà per aver violato i canoni di condotta (il giocatore a oggi non fronteggia reati per la legge Usa), sulla violenza domestica, i Giants saranno costretti a tagliarlo. Ed è molto difficile pensare che per lui ci siano altre opportunità. Carriera (quasi) finita.

IL CASO RAY RICE

Il caso di Brown ricorda molto da vicino quello del RB Ray Rice, sospeso nel 2014 - e poi tagliato dai Ravens e mai più messo sotto contratto da nessun'altra squadra - per aver picchiato barbaramente la fidanzata in ascensore, ripreso dalle telecamere di sicurezza. La stessa compagna poi a sorpresa non lo aveva lasciato e anzi dopo averlo sposato (e averci fatto un secondo figlio) aveva chiesto pubblicamente una seconda chance professionale per il marito, che aveva perso il posto di lavoro e i relativi milioni di dollari di stipendio. Ma l’Nfl non ne ha voluto sapere perché ne fa una questione d’immagine, di principio e di lotta per una giusta causa, contro la violenza domestica. Tolleranza zero.