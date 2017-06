Nfl, Vikings implacabili: i Texans si arrendono

Sconfitta umiliante per i Texans Houstons, sconfitti 31-13 dai soliti, implacabili, Minnesota Vikings. La squadra di Mike Zimmer (che ha cercato di dare una migliore impronta difensiva ma dovrà lavorare molto sull'attacco per ambire al Superbowl) ha dominato in ogni aspetto del match distruggendo la linea offensiva del quarterback Osweiler mentre il qb di Texans, Sam Bradford, ha completato 22 passaggi lanciando per 271 yards.



La superiorità dei padroni di casa - che ora contano cinque partite con 24 o più punti totali nelle ultime due stagioni - è descritta anche da quel 24-0 a cavallo tra primo e secondo quarto che solo i 7 punti di Novak e il touchdown di Hopkins nel quarto finale hanno annacquato con la terza frazione di gioco finita 0-0. Minnesota continua il campionato a gonfie vele, quindi: era dal 2009 che non iniziava la stagione vincendo cinque partite di fila.