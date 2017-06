Nfl, tutto pronto per Dallas Cowboys-Philadelphia Eagles

L’attesa è finita. Finalmente va in scena lo scontro più atteso. Dallas-Philadelphia è una sfida che può consegnare il titolo divisionale, ma soprattutto mette di fronte i due rookie più interessanti dell’intera NFL. Da una parte Dak Prescott, scelto al 4° giro dai Cowboys, dall’altra Carson Wentz, la seconda scelta assoluta degli Eagles. Due quarterback che potrebbero dominare la Lega almeno per il prossimo decennio. I texani sono la migliore squadra per record di tutta la NFL con 5 vittorie a fronte di una sola sconfitta, alla prima stagionale contro i Giants.



Philly è sotto di un gradino con 4 successi contro due sconfitte, ma è reduce dal successo contro Minnesota, ultima squadra imbattuta del torneo. Prescott è addirittura il miglior quarterback di tutta la NFL, sommando tutte le statistiche principali nel ruolo. Al momento viaggia un battito di ciglia sotto il 68% di passaggi completati con 7 touchdown e un solo intercetto. Cifre alle quasi bisogna aggiungere anche 3 mete su corsa. Wentz invece raggiunge quasi il 64% con 8 TD e 3 intercetti. Insomma i numeri sono tutti dalla parte del Cowboy, ma la sfida si annuncia imprevedibile e tutta da seguire. Ovviamente su Premium Sport.

LA PROGRAMMAZIONE

“Atlanta Falcons-Green Bay Packers” in diretta alle ore 22.25 di domenica 30 ottobre su Premium Sport 2. Telecronaca italiana: Gabriele Cattaneo, Guido Bagatta

“Dallas Cowboys-Philadelphia Eagles” in diretta alle ore 2.30 (notte tra domenica 30 e lunedì 31) su Premium Sport Hd e in replica alle ore 21.00 di lunedì 31 ottobre su Premium Sport 2. Telecronaca italiana: Gabriele Cattaneo, Guido Bagatta

