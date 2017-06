Nfl, tutti fuori a cena! Il rookie Dillon spende 16mila dollari...

Arrivi in una nuova squadra, esci a cena per festeggiare dopo una vittoria, ma al momento del conto si dileguano tutti e ti lasciano oltre 16 mila dollari da pagare. E' successo al rookie degli Houston Texans KJ Dillon, che dopo aver saldato il conto ha postato la foto dello scontrino su Twitter (salvo poi rimuoverla dopo poche ore...). Una cena da oltre 16 mila dollari, tasse incluse e mance escluse (di solito il 20% del totale), in uno dei ristoranti della catena Pappas a cui ha partecipato tutta la squadra dopo il successo sui Jacksonville Jaguars.

Dillon giura di aver mangiato solo una Caesar salad circa 13 dollari, ma i suoi compagni erano particolarmente affamati (aragoste, ostriche, filetti di prima scelta) e soprattutto assetati dopo le fatiche sul rettangolo di gioco: scolate ben 22 bottiglie di cognac (Hennessy Paradis Imperial) che sul conto hanno pesato per quasi 8 mila dollari. "E io neanche bevo" ha cinguettato Dillon su Twitter... Un sorriso amaro, ma non troppo, considerato che un rookie, in Nfl, guadagna benino: lui, per l'esattezza, percepisce circa 650 mila dollari a stagione.