Nfl, Tom Brady mvp dell'anno

A 40 anni è ancora il numero uno. Tom Brady, per la terza volta in carriera, ha vinto il premio di Mvp della stagione di Nfl. Proprio così: alla vigilia del Super Bowl, il quarterback dei New England Patriots è stato nominato miglior giocatore dell'anno per la terza volta nella sua meravigliosa carriera. Una leggenda vivente.



Ma un'altra pagina di storia può essere scritta stanotte: a partire dalle 23.55, in diretta su Premium Sport 2, andrà in scena il Super Bowl, con telecronaca in italiano. La 52esima edizione del più grande evento sportivo mondiale, capace di incollare davanti al televisore centinaia di milioni di spettatori, metterà di fronte i New England Patriots ai Philadelphia Eagles e avrà come cornice l’“US Bank Stadium” di Minneapolis, in Minnesota, con i suoi 70.000 posti a sedere. Per Tom Brady può essere il sesto titolo in carriera.