Nfl, Tom Brady è ancora il numero uno: Ravens ko 30-23

Nonostante i suoi 39 anni Tom Brady è ancora il quarterback più decisivo dell'intera Lega. Nel Monday Night della Week 14 della Nfl (grande esclusiva Premium) i Patriots battono 30-23 i Baltimora Ravens grazie all'ennesima prestazione super del loro giocatore simbolo. Brady lancia per 406 yards, confeziona 3 passaggi da touchdown e subisce anche un intercetto (innocuo ai fini del risultato). Decisiva, nel quarto parziale, la giocata da 79 Yds che porta al Td Chris Hogan.

Per i Patriots si tratta dell'11esimo successo su 14 gare fin qui disputate in stagione. New England si avvia a vincere per l'ottava volta di fila il titolo di Division (Afc East). Baltimora, invece, ha un record di 7 successi e 6 ko e deve cercare di migliorare il suo ruolino di marcia in trasferta se vuole restare aggrappata alla zona playoff.