La nuova stagione della Nfl, esclusiva di Premium Sport, riparte nel segno degli Overtures: uno sport adrenalinico come il football americano non poteva non avere come colonna sonora una canzone metal. "Through the storm" è il brano scritto dalla band italiana esclusivamente per noi e sarà usato per accompagnare tutta l'annata sportiva sino all'arrivo del Superbowl.