Nfl, Tavecchio restituisce a Gostkowski il pallone dei record

Nonostante la pesante sconfitta per 33-8, Giorgio Tavecchio si è voluto portare a casa un ricordo della sfida contro i New England Patriots a Città del Messico: per l'esattezza uno dei palloni con l'emblema del Paese centro-americano.



Rientrato, il kicker degli Oakland Raiders si è chiesto se quel pallone, per caso, fosse quello del field goal da 62 yard messo a segno dal suo omologo avversario Stephen Gostkowski (record personale e terzo più lungo della storia della lega).



Un veloce controllo con il magazziniere dei Pats ha confermato il suo timore, così Tavecchio lo ha recapitato a Gostwoski il pallone del primato ma è comunque riuscito a recuperarne un altro con lo stesso logo.